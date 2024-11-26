Подросток совершил ДТП на угнанной машине в Карагандинской области

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

Его родители заплатили штраф в размере 73 840 тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Карагандинской области подросток сначала взял машину у одного из местных жителей, а после, не справившись с управлением, совершил ДТП, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz 

Полицейские установили личность юного «гонщика» и доставили его в отдел. 

По предварительной информации, подросток сел за руль, но, следуя по трассе, не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет. Кроме того, после происшествия несовершеннолетний покинул место ДТП. Тем не менее, полицейские оперативно установили личность угонщика и доставили его в отдел полиции для разбирательства.

По факту угона возбуждено уголовное дело.

За проступок сына к административной ответственности привлечены родители, судом наложен штраф в размере 73 840 тенге.

#ДТП #угон #штраф #подросток

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