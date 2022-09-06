Подтверждая принципы Нового Казахстана

В последний год наша страна значительно продвинулась в вопросах политического реформирования. Запрос общества на политические изменения, создание больших возможностей для граждан участвовать в процессах выработки и принятия решений нашел ответ. За две недели до начала сессии мы с коллегами выезжали в свои регионы. Привезли огромные папки наставлений от наших граждан. Важно отметить, что запросы граждан сместились в сторону эффективной системы социального обеспечения, развития инфраструктуры, новых подходов в развитии экономики, повышения эффективности системы государственного управления. И наиболее часто поднимаемые проблемы нашли отражение в Послании Главы государства. Например, вопрос, без которого не обходилась ни одна встреча, – снижение пенсионного возраста. В Послании Глава государства дал поручение зафиксировать до 2028 года возраст выхода на пенсию для женщин в 61 год. Вопросы ремонта школ, доступности и качества медицинских услуг для сельских жителей – это проблема практических всех малокомплект­ных регионов страны. Проблемы состояния и обслуживания сетей инженерной инфраструктуры, строительства дорог, обеспечения водой и состояния гидротехнических сооружений неоднократно поднимали депутаты фракции партии «AMANAT».

Важно отметить, что Президент последовательно реализует курс, обозначенный в его предвыборной Программе. Выделенные приоритеты новой системы социального обеспечения, экономической, налоговой политики, системы государственного управления и межбюджетных отношений продолжают начатые ранее реформы. Для решения многих проблем, обозначенных Главой государства, требуются глубокий анализ текущей ситуа­ции, прогноз развития и поиск эффективных решений, работа над законодательной базой. Полагаю, что сейчас Правительству, Парламенту, политическим партиям, экспертному сообществу необходимо сосредоточиться на выработке эффективных решений по обозначенным в Послании вопросам.

Например, поставленная в Послании­ задача по пересмотру пенсионной системы требует глубокой проработки и поиска наиболее эффективных решений. Буквально через 20 лет на пенсию выйдут граждане, кто не работал при солидарной системе пенсионного обеспечения. Следовательно, их пенсия согласно действующей модели будет формироваться из двух компонентов – базовая (очень небольшая сумма) и то, что удалось накопить за годы работы. Однако у нас значительная доля сельского населения не имела стабильных отчислений, а ЕСП был введен только в 2019 году, но и его платят единицы. Что мы будет делать с этими гражданами?

Еще один важный аспект – это сохранность и увеличение накоп­лений граждан. В ходе встреч многие граждане ставили закономерный вопрос о том, что, несмотря на длительный (более 20 лет) непрерывный стаж работы в здравоохранении, образовании, на госслужбе и в других отраслях, стабильных отчислениях от заработной платы так и не смогли накопить на своих пенсионных счетах необходимого уровня достаточности. А о том, чтобы снять деньги на лечение или приобретение квартиры за счет этих средств не может быть и речи. Это только маленькая часть вопросов и проблем, с которыми мы можем столкнуться, не приняв мер по улучшению пенсионной системы.

Отдельно необходимо отметить принципы и ценности Нового Казах­стана, которые красной нитью проходят через все выступ­ления Главы государства, – справедливость, законность, порядок, ответственность, профессионализм, трудолюбие и честность. На самом деле без этого все наши усилия будут бесполезными.