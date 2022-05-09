Подвигу посвящается

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Ныгмет Кадиша
корреспондент

В преддверии Дня защитника Отечества и Дня Победы в Нур-Султане прошла церемония открытия Мемориального комплекса Министерства внутренних дел.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Мемориальный комплекс воздвигнут в честь 77-летия Победы и в память о тех казахстанцах-сотрудниках органов внутренних дел, кто проявил исключительный героизм, защищая Родину.

– Мы должны помнить о героических поступках наших дедов, отстоявших будущее страны. Каждодневная работа сотрудников органов внутренних дел направлена на защиту и обеспечение общественной безопасности, единство и развитие нашего государства, – сказал на торжественной церемонии заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов.

Глава МВД Марат Ахметжанов, в свою очередь, рассказал, что этот мемориал посвящен подвигам наших ветеранов, которые служили на благо Отчизны и были примером доблести и чести. Министр внутренних дел выразил благодарность организации ветеранов, Правительству Республики Казахстан и акимату города Нур-Султана за всестороннюю поддержку.

Напомним, в Великой Отечественной войне приняли участие около полутора миллиона казахстанцев, и больше половины из них не вернулись с поля боя. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, 124 наших соотечественника – полными кавалерами ордена «Даңқ».

С Днем защитника Отечества и Днем Великой Победы собравшихся также поздравил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов. В своем выступлении он отметил, что наши полицейские всегда в строю. Они защищают интересы и права, спокойствие, безопас­ность наших граждан.

Церемония продолжилась возложением цветов к мемориалу и минутой молчания в память о погибших.

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