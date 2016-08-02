Поджегший свою жену Канат Садуов будет выплачивать компенсацию своим детям из тюрьмы

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Канат Садуов будет выплачивать компенсацию своим детям прямо из тюрьмы, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ktk.kz
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Столичному суду понадобилось больше года, чтобы определить сумму морального ущерба, который убийце предстоит компенсировать пострадавшим.
"Согласно решению, преступник, который заживо сжег свою супругу, должен выплатить ее родным одиннадцать миллионов тенге. Судья разделил эти деньги между четырьмя детьми погибшей женщины – им положено по полтора миллиона тенге. В число получателей компенсации вошли и родные братья и сестры Светланы Садуовой", – передает телеканал.
Напомним, в мае 2015 года Канат Садуов подкараулил супругу возле школы, где она работала, облил бензином и поджег. Женщина получила серьезные ожоги и спустя несколько дней скончалась в больнице. Преступнику удавалось скрываться от полиции около трех месяцев. Каната Садуова суд приговорил к восемнадцати годам лишения свободы. Если осужденный за решеткой будет работать, часть его зарплаты и будут использовать в качестве компенсации родственникам убитой супруги.