Есть известная аксиома: поэта рож­дают мудрая мать и родная земля. У Серика Аксункара счастливая судьба: его мать – благородная и сильная женщина, а родился он на благодатной земле, в сердце золотой Сары-Арки – близ Каркаралинска, в ауле Кызыл Арай. Словом, судьба его была предопределена свыше.

Именно эта благословенная земля дала миру таких великих сыновей казахского народа, как Каздауысты Казыбек, Таттимбет Казангапулы. Тут родились талантливые поэты и прозаики Касым Аманжолов, Мади Бапиулы, Акселеу Сейдимбек... И Серик Аксункар продолжил эту поэтическую традицию предков. Не случайно он вместе с другом написал: «Пусть грозы шумят, пролетают года, а Каркаралинск неизменен всегда».

Говорят, что человек либо сходит с ума, либо становится поэтом. Легенда гласит: юный Серик был так безумно влюблен в свою одноклассницу Батиму, что чуть не сошел с ума. Перед ним встал трудный жизненный выбор: идти в лечебницу или стать поэтом. Юноша выбрал поэзию.

С тех пор много воды утекло. Сегодня Серик Аксункар – крупнейший казахский поэт, заслуживший всенародное признание, обладатель многих высших наград страны. За эти годы он издал более двадцати поэтических книг. Но это не главное. Поэзия для него – не количество типографской продукции, а возможность выразить душу и чаяния родного народа.

Любого поэта следует рассматривать только через призму его стихов – никак иначе. Так и поступим.

Его поэзия – крупное и необычное явление современности. Она соотносится с вольнолюбивым и пламенным творчеством и традициями великих поэтов – Махамбета, Мукагали, Касыма Аманжолова. При этом Серик Аксункар – современный поэт, непохожий ни на кого из своих коллег по цеху, со своим неповторимым голосом, интонацией, рисунком и рельефом, владеющий классическим и свободным стихом одинаково мастерски. Он художник слова, тонко чувствующий все нюансы поэтического искусства.

Сам поэт так отзывается о поэзии:

Өлең деген бір сезім алып ұшқан

Қуаныштан жаралған, сағыныштан...

Махаббат та, ыза да бәрі осында,

Өртенесің күл болып, жанасың да.

Өзегіңнен лақ ете түседі ол,

Өлім менен өмірдің арасында...

Өлең деген – өзіңді өзің соттап,

Өз күнәңнан арылу жан ұшырып!

Стихи – это парящее чувство,

Рожденное от радости и печали.

И любовь, и злость вбирают они.

Ты сгораешь в них, превратившись

в пепел.

Поэзия – вулкан твоей души,

Когда ты – между смертью и жизнью,

Поэзия – это судилище себя самого,

От тяжких грехов спасение.

(Подстрочный перевод.)

Никто не сможет стать большим поэ­том, не будучи одновременно глубоким философом. Размышления Серика ­Аксункара об общественно-политических катаклизмах ХХ века, о судьбах человечества и родной нации, о морально-эти­ческих проблемах времени вылились в знаменитую поэму «20 мгновений ХХ века».

Сам автор о судьбе поэмы вспоминает так: «В те годы это произведение с большим трудом прошло цензуру и редакционное «сито» и только в 1984 году увидело свет в издательстве «Жалын». Спустя почти два десятилетия поэт вернулся к произведению, уже с высоты наступившего ХХІ века восстановил былые сокращения цензоров и в 2012 году представил новую версию поэмы.

Поэтическая стрела Серика Аксункара нацелена на самое высокое и заповедное в человеческой душе. Потому его поэзия, как охранительница всего доброго и светлого в человеке, является чутким эхом времени, строительницей, созидательницей человеческого духа.

Каждый поэт обречен на свой «жес­токий век», и как бы приглушенно ни звучал его голос, «не страшась, не требуя венца», он не может не высказать своей правды.

Қазақ деген – зар заманның боздағы.

Боздағанда одан ешкім озбады.

Жетпіс жылдай Едіге боп, жалғанның

Жарығына шыға алмай,

Не ішінен тына алмай,

Боздады...

Асан Қайғы болып қанша боздады,

Абай болып қайдағыны қозғады...

Қазақ Әдебиетінде... қалды оның,

Ақыл-Ойы, Абыройы, Ожданы.

Казахи – это поминальщики времени

печали,

И в этом плаче они впереди всех.

Семьдесят лет они хранили заветы

Едиге-батыра,

Но не вышли из оков лжи.

Они рыдали, не найдя в душе покоя.

Они долго плакали устами Асана Кайгы,

Суть истин искали мудростью Абая,

И стала казахская литература

Кладом чести, дум и достоинства народа.

(Подстрочный перевод.)

В своих произведениях поэт дает человечеству широкий и подлинный масштаб происходящего в мире. В этом я вижу одну из задач литературы, может быть, даже главную.

В сборнике стихов «Көкейімде – Күлтегіннің жазуы» («В моей душе – печать Культегина») воспевается диалог времени и человека, в том числе актуальные вопросы, ценности судьбы, святости, совести, бытия. Временами амбициозные, честолюбивые, порой бурные, отчасти возвышенные и ясные строки погружают читателя в глубокие думы.

Мысль без настоящей поэзии и жизнь без возвышенного – это пейзаж без неба: в нем душно. Именно эти мысли приходят, когда читаешь стихи поэта последних лет.

Как было сказано выше, у Серика ­Аксункара вышло более двадцати книг. Тут нет необходимости перечислять их названия. Добавлю лишь, что к своему юбилею он подготовил трехтомник избранных произведений.

Поэзия Серика Аксункара – выдающегося поэта нашего времени – нашла своего читателя и за пределами казахского языка, она переведена на испанский, азербайджанский, русский, украинский, турецкий, кыргызский, монгольский языки.

В 2021 году Казахский ПЕН-клуб организовал перевод и издание его поэмы «20 мгновений ХХ века» в Англии. Переводчиком стал всемирно известный поэт Алексей Цветков.

Серик Аксункар и сам занимался художественным переводом. Он переложил на казахский язык стихи Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Назыма Хикмета, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, Олжаса Сулейменова.

Сегодня поэтическое перо Серика Аксункара не знает покоя, промедления, остановки. Его поэзия постоянно в обновлениях, она переливается всеми красками радуги, она молодится с каж­дым годом, врывается в душу, будит неведомое чувство красоты. Безусловно, его талантливые произведения останутся в анналах казахской поэзии.