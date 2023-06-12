Поезд и авто столкнулись на переезде в Мангистауской области
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Водитель авто не уступил дорогу поезду.
На пульт дежурного 102 поступил вызов о ДТП на железнодорожном переезде в Мунайлинском районе, сообщает Kazpravda.kz.
Отмечается, что водитель легковой машины не уступил дорогу поезду, из-за чего авто с поездом столкнулись.
«В результате ДТП в Мангистаускую областную больницу были доставлены двое пострадавших», – рассказали в департаменте.
На водителя «Лада-15» составлен административный протокол по адмстатье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества», добавили в ДП.