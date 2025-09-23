Фото: пресс-служба "КТЖ"

АО «Пассажирские перевозки» сообщило о запуске нового культурно-развлекательного шоу для пассажиров электропоезда — проекта «Поезд Поттера», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию «КТЖ»

Впервые в Казахстане дети и их родители смогут принять участие в театрализованной программе, которая проводится в электропоезде.

В ходе поездки пассажиров ожидает театрализованное шоу с участием актёров в образах известных персонажей вселенной Гарри Поттера. Программа включает интерактивные элементы, позволяющие детям и взрослым погрузиться в атмосферу сказочного путешествия. Каждому юному пассажиру будет вручён памятный сувенир — волшебная палочка.

Волшебное шоу будет проходить на борту электропоезда, состоящего из четырех новых вагонов, который будет проезжать по маршруту «Астана-1 — Тастак — Астана-1» (60 километров от столицы).

Продолжительность программы — два часа.

Ближайшие рейсы «Поезда Поттера»:

5 октября, время отправления - 11:25

12 октября, время отправления - 11:25.

Для удобства пассажиров предусмотрена система предварительного бронирования.

Подробная информация и билеты доступны через страницу в Instagram и по номеру +7 707 945 53 47.