Поезд сбил 25 голов домашнего скота в Актюбинской области
136
Грузовой поезд сбил 25 голов мелкого рогатого скота на перегоне Сарысай – Хромтау Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.
Машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за животных на железнодорожных путях. Но наезда избежать не удалось. Из 25 сбитых голов мелкого рогатого скота погибло 20.
Незапланированная стоянка поезда составила 10 минут.
Сотрудники линейного отдела полиции на станции Кандыагаш установили хозяина домашних животных. 64-летнему жителю Актюбинской области за нарушение правил выпаса скота придется заплатить штраф в 5 МРП.