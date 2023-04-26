Поезд в Астане экстренно затормозил из-за пьяного мужчины на путях

Пьяный мужчина, переходя железнодорожные пути в неположенном месте, едва не угодил под поезд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Facebook Департамента полиции на транспорте.

Фото: пресс-служба ДП на транспорте

24 апреля на перегоне Нурлы жол – Астана машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за мужчины на железнодорожных путях. К счастью, наезда удалось избежать.

Незапланированная стоянка поезда составила 8 минут.

Как установили транспортные полицейские, 27-летний житель Акмолинской области пьяным переходил ж/д пути, да еще и в неустановленном месте.

«В отношении правонарушителя были составлены 2 протокола об административном правонарушении по части 5 статьи «Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах» и по части 1 статьи «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения». На мужчину наложен штраф в 5 МРП (17 250 тенге)», – отметил первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов.