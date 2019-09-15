Поезд врезался в автобус в Алматинской области, есть погибшие
Поезд врезался в автобус в Алматинской области, есть погибшие и пострадавшие, передает Kazpravda.kz.
"По предварительной информации, 15.09.2019 г. около 19.20 ч. а/д "Екатеринбург-Алматы" км. 2449 (ст. Шамалган.). Водитель автобуса, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу. В результате произошел наезд на автобус. Данные выясняются", – говорится в сообщении КЧС МВД РК.
По предварительным данным, пострадали женщина и двое детей. Водитель автобуса погиб.
К месту трагедии выехали 9 СМП и 1 бригада КЧС. В ДЧС Алматинской области развернут оперативный штаб.
Открыта горячая линия: (87282) 22 02 13, 22 00 18. Также открыта горячая линия от ДЧС Алматы: (8727) 278 20 83, 278 20 84.