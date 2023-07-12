Поезд врезался в пассажирский автобус в Атырау, есть пострадавшие
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В городе Атырау железнодорожный состав врезался в автобус с пассажирами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе ДП области, инцидент произошел 11 июля около 14:00 в Атырау, на переезде через железную дорогу на улице Рауан.
В результате ДТП с участием вагонного поезда и пассажирского автобуса городского маршрута №2 травмы получили 2 человека. Они были доставлены в областную больницу.
«Водитель автобуса переезжал через железную дорогу в неположенном месте. Идет сбор соответствующих документов», – отметили в пресс-службе ДП региона.