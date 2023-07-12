Поезд врезался в пассажирский автобус в Атырау, есть пострадавшие

В городе Атырау железнодорожный состав врезался в автобус с пассажирами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области

Как сообщили в пресс-службе ДП области, инцидент произошел 11 июля около 14:00 в Атырау, на переезде через железную дорогу на улице Рауан.

В результате ДТП с участием вагонного поезда и пассажирского автобуса городского маршрута №2 травмы получили 2 человека. Они были доставлены в областную больницу.

«Водитель автобуса переезжал через железную дорогу в неположенном месте. Идет сбор соответствующих документов», – отметили в пресс-службе ДП региона.