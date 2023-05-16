Поезд закидали камнями в Алматинской области

Мужчина в Алматинской области остановил грузовой поезд и закидал его камнями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Facebook Департамента полиции на транспорте.

Скриншот с видео t.me/egovpress

Грузовому поезду на станции Шамалган пришлось экстренно затормозить на 7 минут из-за мужчины, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте.

Однако убежденный в своей правоте пешеход на предупреждение машиниста стал кидать в поезд камни, а после убежал.

Об инциденте 13 мая сообщили в линейное управление полиции на станции Алматы-1.

Транспортные полицейские установили 34-летнего жителя Алматинской области и составили на него 2 административных материала по части 5 статьи «Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах» и части 1 статьи «Мелкое хулиганство».

Наказание для хулигана определит Карасайский районный суд Алматинской области.