На станции метро "Печатники" в Москве столкнулись поезда, двигавшиеся попутно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: kazpravda.kz

Два поезда столкнулись на станции метро "Печатники" в Москве, сообщил московский дептранс в Telegram-канале.

"Сегодня утром, в 10:22, на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд", — уточнили в ведомстве.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, при инциденте получил травму машинист поезда, ему оказывают помощь. Позднее в дептрансе сообщили, что пострадали еще два пассажира.

Машинист оказался заблокирован в кабине поезда, его достали из нее спасатели.

В дептрансе добавили, что сейчас поезда не ходят от "Люблино" до "Дубровки". Над восстановлением движения работают "все службы мосметро".

От "Дубровки" до "Люблино" запустили компенсационные автобусы маршрута КМ с остановками у станций метро по пути.

По словам Собянина, движение в подземке восстановят в ближайшие несколько часов.

В дептрансе отметили, что причины произошедшего установит специальная комиссия.