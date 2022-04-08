В городе Кокшетау погиб мужчина, разжигая костер в своем доме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

Трагедия произошла ночью 7 апреля. В квартире барачного дома произошел пожар, на место вызова прибыл пожарный расчет.

В течение 20 минут пожар был потушен. В горящем доме был обнаружен труп хозяина квартиры 1973 года рождения, сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.

Со слов соседей было установлено, что мужчина не работал, злоупотреблял спиртными напитками, состоял на учете как ведущий асоциальный образ жизни.

В доме мужчина разжигал костер, так как печь была разобрана, а квартира была отключена от электричества. Мебель и предметы интерьера отсутствовали, комнаты в доме были забиты различным бытовым мусором.

На месте работала следственно-оперативная группа управлении полиции Кокшетау. Причины пожара устанавливаются.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.