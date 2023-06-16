Погибла 7-летняя девочка: пьяный водитель опрокинул автомобиль в ЗКО

7-летняя девочка скончалась в результате ДТП в Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

15 июня примерно в 9:00 на 75 км автодороги Жымпиты – Каратобе 40-летний водитель автомашины Lada-2114 «И» будучи пьяным не справился с управлением и опрокинул транспорт.

«В результате ДТП в больницу Сырымского района доставили пассажирку «Қ» 2016 года рождения. Девочка скончалась в медучреждении, не приходя в сознание. Водителя «И» 1983 года рождения после осмотра отпустили домой», – сообщил заместитель начальника управления административной полиции ДП ЗКО майор полиции Олжас Ибрайымов.

По факту ведется досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».