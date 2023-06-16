Упал в открытый колодец и погиб 2-летний ребенок в ЗКО

В Западно-Казахстанской области скончался ребенок, который упал в открытый колодец, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

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Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции ЗКО, инцидент произошел 14 июня в селе Жанибек Жанибекского района.

«В 22:00 ребенок 2021 года рождения упал в открытый колодец глубиной 2 метра. Колодец по улице Г. Караша, 61 был заполнен водой. Мальчик умер, не приходя в сознание, хотя был оперативно доставлен в центральную районную больницу. Проводится досудебное расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза», – отмечают в ведомстве.

По словам местных жителей, открытым был колодец за зданием акимата района.