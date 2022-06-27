Погоня за краснокнижным медоедом на внедорожниках в Мангистау возмутила Казнет

Мужчины устроили погоню за медоедом в степи в Мангистауской области. Пострадало ли в итоге животное, неизвестно, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.

В Сети появилось видео погони за медоедом (казахи называют это животное итаю – прим. ред.) в Мангистау. На кадрах видно, как мужчины на внедорожниках гонятся за животным. Судя по голосу на видео, авторы видеоролика ни разу в жизни не видели медоеда.

Что в итоге стало с животным, не причинили ли ему вред, неизвестно.

Отметим, медоед по внешнему виду похож на барсука, а повадками сходен с хорьками. Впервые на территории Казахстана медоед был обнаружен зоологом А. Коринфским. Он проводил регулярные исследования на территории Мангистауской области с 1964 года, но лишь в 1983-ем ему посчастливилось встретить медоеда. Медоед включён в состав териофауны нашей страны. Очень редкий вид, встречается единично на ограниченной территории, поэтому занесён в Красную книгу Казахстана.