Пограничники изучают государственный язык

Қазақ тілі
12
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В каждом государстве язык является не просто средством общения, но и душой нации, хранителем ее истории, культуры и ценностей. Особенно это актуально для защитников Отечества, чья служба неразрывно связана с понятием Родины

Фото: Департамент ПС КНБ РК по области Жетiсу

В пограничном управлении по Алакольскому району департамента ПС КНБ РК по области Жетiсу стартовала уникальная инициатива, призванная укрепить эту связь – открылись занятия клуба «Қазақша сөйлейік», на которых призывники набора «Күз – 2025» активно осваивают государственный язык, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

«Эта программа – не просто уроки языка, это погружение в культурное наследие страны, которое особенно ценно для молодых людей, вступивших на путь воинской службы. Новобранцы, прибывшие в воинские части, теперь не только осваивают азы военного дела, но и посещают специальные занятия по казахскому языку, где учатся правильно использовать речевые обороты, как в бытовых, так и в служебных ситуациях» - сообщили в департаменте Пограничной службы КНБ РК по области Жетiсу.

Обучение проходит на базе отделения технической и профессиональной подготовки и организовано в тесном сотрудничестве со специалистами Алакольского районного филиала областного учебно-методического центра «Тіл». Главная цель клуба многогранна: это и повышение престижа государственного языка, и развитие языковой культуры молодых военнослужащих, а также создание условий для их свободного и уверенного использования казахского языка в повседневном общении. Это инвестиция в национальное единство и патриотизм.

Занятия в клубе далеки от скучных лекций. Участники активно вовлечены в процесс обучения через практические задания, что делает освоение языка живым и интересным. Молодые пограничники обсуждают значения казахских пословиц и устойчивых выражений, разыгрывают диалоги, моделируя различные бытовые и служебные ситуации. Такой подход позволяет не только запоминать слова и правила, но и понимать контекст, культурные нюансы и ментальность народа.

Организаторы клуба убеждены, что подобные инициативы несут в себе гораздо больший смысл, чем просто улучшение языковой подготовки. Они укрепляют чувство патриотизма, развивают уважение к национальной культуре и традициям, формируют глубокое понимание ценностей, которые защищает каждый военнослужащий.

Как отметили специалисты филиала центра «Тіл»:

«Основная задача клуба — сделать так, чтобы казахский язык стал естественной частью общения молодых людей, особенно тех, кто несет службу на благо Родины. Когда язык становится частью повседневности, он не только выполняет коммуникативную функцию, но и формирует самосознание, чувство принадлежности и гордости за свою страну».

 

#изучение #государственный язык #пограничники

