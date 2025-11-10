В каждом государстве язык является не просто средством общения, но и душой нации, хранителем ее истории, культуры и ценностей. Особенно это актуально для защитников Отечества, чья служба неразрывно связана с понятием Родины

Фото: Департамент ПС КНБ РК по области Жетiсу

В пограничном управлении по Алакольскому району департамента ПС КНБ РК по области Жетiсу стартовала уникальная инициатива, призванная укрепить эту связь – открылись занятия клуба «Қазақша сөйлейік», на которых призывники набора «Күз – 2025» активно осваивают государственный язык, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

«Эта программа – не просто уроки языка, это погружение в культурное наследие страны, которое особенно ценно для молодых людей, вступивших на путь воинской службы. Новобранцы, прибывшие в воинские части, теперь не только осваивают азы военного дела, но и посещают специальные занятия по казахскому языку, где учатся правильно использовать речевые обороты, как в бытовых, так и в служебных ситуациях» - сообщили в департаменте Пограничной службы КНБ РК по области Жетiсу.

Обучение проходит на базе отделения технической и профессиональной подготовки и организовано в тесном сотрудничестве со специалистами Алакольского районного филиала областного учебно-методического центра «Тіл». Главная цель клуба многогранна: это и повышение престижа государственного языка, и развитие языковой культуры молодых военнослужащих, а также создание условий для их свободного и уверенного использования казахского языка в повседневном общении. Это инвестиция в национальное единство и патриотизм.

Занятия в клубе далеки от скучных лекций. Участники активно вовлечены в процесс обучения через практические задания, что делает освоение языка живым и интересным. Молодые пограничники обсуждают значения казахских пословиц и устойчивых выражений, разыгрывают диалоги, моделируя различные бытовые и служебные ситуации. Такой подход позволяет не только запоминать слова и правила, но и понимать контекст, культурные нюансы и ментальность народа.

Организаторы клуба убеждены, что подобные инициативы несут в себе гораздо больший смысл, чем просто улучшение языковой подготовки. Они укрепляют чувство патриотизма, развивают уважение к национальной культуре и традициям, формируют глубокое понимание ценностей, которые защищает каждый военнослужащий.

Как отметили специалисты филиала центра «Тіл»: