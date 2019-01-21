Пограничники РК задержали нарушителей госграницы и спасли их от гибели
Пограничным нарядом заставы "Мукатай" Уральского пограничного отряда задержаны пятеро граждан Республики Узбекистан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Пограничную службу КНБ РК.
Как отмечается, нарушителей госграницы пришлось доставить прямиком в больницу.
Сейчас граждане Узбекистана под присмотром конвоя находятся в медучреждении поселка Дарьинск Западно-Казахстанской области.
"У одного из пятерых граждан Узбекистана врачи диагностировали общее переохлаждение, обморожение нижних конечностей III-IV степени. Его поместили в палату интенсивной терапии. Состояние мужчины тяжелое. Еще у двоих также выявлено переохлаждение и обморожение ног. Они находятся в состоянии средней степени тяжести", - рассказали в пресс-службе.
Остальным иностранцам повезло — они в госпитализации не нуждались, добавили в Погранслужбе.