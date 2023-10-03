Поиск работы оставил актюбинца с четырьмя чужими кредитами

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Лжеработодатель оформил 4 кредита на жителя Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона. 

Фото: Kazpravda.kz

В конце мая 19-летний житель города Алги решил найти работу с гибким графиком. 23-летний житель Мугалжарского района заверил парня, что трудоустроит его в онлайн-магазин аксессуаров.

Под предлогом оформления документов лжеработодатель взял его удостоверение личности и даже пользовался мобильным телефоном доверчивого горожанина, чтобы якобы показать работу онлайн-магазина.

В результате на актюбинца оформили 4 онлайн-кредита почти на 2 млн тенге. Потерпевший узнал об этом только тогда, когда от банков стали поступать сообщения о "просрочке".

Полицейские Алгинского района задержали подозреваемого, который признал вину. 

Примечательно, что мужчина сам оказался безработным.

Ведется расследование по части 1 уголовной статьи "Мошенничество".

#задержание #полиция #мошенничество #Актюбинская область #кредит

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