Покатался от души

Автовладелец ВАЗ-2113 любил покататься с ветерком, за что и был пойман сотрудниками патрульной полиции с помощью мобильного приложения «Қорғау». Оказалось, что молодой человек нарушил ПДД 51 раз. И это всего-то за месяц! Причем каждое нарушение связано с превышением скорости.

Автомобиль лихача водворили на штрафстоянку, а в отношении горе-водителя вынесено предписание об устранении выявленных нарушений. Автомобилиста привлекли к административной ответственности еще и за отсутствие страхового полиса и техосмотра.

Заместитель начальника местной полицейской службы УП Костаная Алмат Карымсаков отметил, что автоматические средства фиксации нарушений вносят существенный вклад в безопасность дорожного движения. Сегодня в областном центре функционируют 53 такие системы. С помощью их, а также передвижного аппаратно-программного комплекса Ekin Patrol выявлено более 55 тыс. нарушений ПДД. Использование мобильного приложения «Қорғау» на дорогах Костанайской области позволило выявить 455 злостных правонарушителей.