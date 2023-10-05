Покатался от души

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Валентина Мелехова

Штрафы на полтора миллиона тенге «нагонял» лихач из Костаная.

Автовладелец ВАЗ-2113 любил покататься с ветерком, за что и был пойман сотрудниками патрульной полиции с помощью мобильного приложения «Қорғау». Оказалось, что молодой человек нарушил ПДД 51 раз. И это всего-то за месяц! Причем каждое нарушение связано с превышением скорости.

Автомобиль лихача водворили на штрафстоянку, а в отношении горе-водителя вынесено предписание об устранении выявленных нарушений. Автомобилиста привлекли к административной ответственности еще и за отсутствие страхового полиса и техосмотра.

Заместитель начальника местной полицейской службы УП Костаная Алмат Карымсаков отметил, что автоматические средства фиксации нарушений вносят существенный вклад в безопасность дорожного движения. Сегодня в областном центре функционируют 53 такие системы. С помощью их, а также передвижного аппаратно-программного комплекса Ekin Patrol выявлено более 55 тыс. нарушений ПДД. Использование мобильного приложения «Қорғау» на дорогах Костанайской области позволило выявить 455 злостных правонарушителей.

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