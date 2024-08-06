Показатели продовольственной инфляции за полугодие обсудили в правительстве

Сельское хозяйство , Экономика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

За этот период инфляция составила 8,6% в годовом выражении

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Серика Жумангарина обсудили показатели продовольственной инфляции за первое полугодие 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

За этот период инфляция составила 8,6% в годовом выражении. Наименьший рост цен зафиксирован на продовольственные товары (5,5%), из которых социально значимые продукты подорожали лишь на 0,1%. Непродовольственные товары подорожали на 7,3%, а платные услуги – на 14,5%.

За последнюю неделю средний индекс цен на социально значимые продукты вырос на 0,1%. Снижение цен наблюдалось на сахар (-0,1%), творог (-0,3%), морковь (-1,9%), яйца (-0,3%), гречку (-1,8%) и муку 1 сорта (-0,1%). В то же время был зафиксирован незначительный рост цен на говядину в Алматы и Кокшетау (в среднем на 0,2%), сливочное масло в Жезказгане, Конаеве и Уральске (0,2%), куриное мясо в Актобе, Конаеве и Кызылорде (0,3%), а также картофель (1,6%). Подсолнечное масло, которое с начала года подешевело на 14,7%, на этой неделе подросло в цене на 0,3%. По предварительным данным, на повышение среднего индекса повлияло увеличение отпускной цены у одного производителя этого продукта.

Особое внимание на совещании уделили росту цен на хлеб из муки 1 сорта в Карагандинской области (0,2%). Один из хлебокомбинатов области поднял цену на 5 тенге из-за увеличения коммунальных расходов. Серик Жумангарин поручил региону изыскать возможность удешевить производство социального хлеба в области.

Снижение цен на овощи ожидается благодаря позднему урожаю с казахстанских полей. По данным Министерства сельского хозяйства, с 1 августа начались поставки картофеля (226,6 тыс. тонн), моркови (71,4 тыс. тонн), капусты (368,5 тыс. тонн) и лука (108 тыс. тонн) из южных областей. Кроме того, практически все регионы уже заключили контракты на осенний урожай овощей на предстоящее межсезонье: по моркови – на 117% от потребности, по луку – на 172%, по картофелю – на 99%, по капусте – на 87%.

«Наша общая задача: сделать так, чтобы социальные продукты были на прилавках и по приемлемым, стабильным ценам. Даже при незначительных повышениях цены мы должны сразу исследовать причины роста каждого продукта. И при необходимости развернуть меры господдержки. Вскоре проведем общее совещание по инфляции, где рассмотрим и выработаем меры, необходимые для стабилизации цен на продукты с учетом всех инфляционных факторы», — подытожил совещание вице-премьер.

 

#цены #инфляция #Правительство #продовольствие

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