В НИШ прокомментировали нападение на ученицу в Астане
97
Случай произошел во внеурочное время
Управление полиции района Есиль в Астане расследует уголовное дело по факту покушения на убийство 18-летней девушки, передает корреспондент Kazpravda.kz
«В настоящее время подозреваемый несовершеннолетний задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначены все необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование», – прокомментировали в ДП города.
По данным пресс-службы Назарбаев Интеллектуальной школы, ученица Назарбаев Интеллектуальной школы Астаны 25 мая 2024 года госпитализирована с ножевыми ранениями. Случай произошел во внеурочное время, нападавший подросток не учится в сети школ.