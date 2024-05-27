В НИШ прокомментировали нападение на ученицу в Астане

Случай произошел во внеурочное время

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Управление полиции района Есиль в Астане расследует уголовное дело по факту покушения на убийство 18-летней девушки, передает корреспондент Kazpravda.kz

«В настоящее время подозреваемый несовершеннолетний задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначены все необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование», – прокомментировали в ДП города.

По данным пресс-службы Назарбаев Интеллектуальной школы, ученица Назарбаев Интеллектуальной школы Астаны 25 мая 2024 года госпитализирована с ножевыми ранениями. Случай произошел во внеурочное время, нападавший подросток не учится в сети школ.