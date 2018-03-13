Политическая партия Мухтара Аблязова признана экстремистской в Казахстане
Жанат Тукпиев
Деятельность партии "Демократический выбор Казахстана"(ДВК) признана экстремистской и запрещена на всей территории Казахстана. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщила официальный представитель Генеральной прокуратуры РК Оксана Лоскутова, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Генеральной прокуратурой установлена незаконная деятельность незарегистрированного движения "Демократический выбор Казахстана". Его создателем является осужденный в Казахстане к 20 годам лишения свободы Мухтар Аблязов. В этой связи Генеральная прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании ДВК экстремистской организацией. Сегодня решением Есильского районного суда города Астаны данное заявление удовлетворено в полном объеме. Деятельность ДВК признана экстремистской и запрещена на всей территории РК, в том числе в виде распространения информационных материалов, использования СМИ, сетей телекоммуникаций, социальных сетей, мессенджеров и видеохостингов", – заявила Лоскутова.
Она напомнила, что Мухтар Аблязов признан виновным в создании и руководстве преступным сообществом, хищении и выводе из страны 7,5 миллиарда долларов США. По фактам отмывания преступных доходов в ряде европейских стран в отношении Аблязова ведется расследование.
"Решением высокого суда города Лондона с Аблязова и его сообщников взыскано 4 миллиарда долларов США. Скрываясь от правосудия за рубежом, Аблязов продолжает противоправную деятельность, нарушая требования Конституции РК о запрете пропаганды и агитации насильственного изменения конституционного строя. Посредством социальных сетей и мессенджеров Аблязов активно призывает граждан Казахстана вступать в ДВК. Формирует негативный образ действующей власти и провоцирует протестные настроения. Тем самым планомерно разжигает социальную вражду и рознь", – сказала она.
Лоскутова также утверждает, что целью Аблязова и ДВК является свержение и захват власти, несмотря на неоднократные утверждения о мирных акциях протеста.
"Подобные действия по закону "О противодействии экстремизму" признаются политическим экстремизмом и преследуются как преступления против безопасности государства", – отметила Лоскутова.
В своем выступлении она также отметила, что любое участие или финансирование деятельности экстремистской организации ДВК повлечет за собой уголовную ответственность.
"Генеральная прокуратура разъясняет, что после решения суда любое участие и финансирование деятельности экстремистской организации ДВК повлечет уголовную ответственность. Под участием понимается агитация и пропаганда идей ДВК, изготовление, выпуск, тиражирование и распространение их публикаций. Кроме того, участием будет считаться организация и проведение митингов, демонстраций, публичных акций и других массовых мероприятий в поддержку ДВК и его руководителя Аблязова. Под финансированием понимается предоставление и сбор денег, дарение, пожертвование, спонсорская и благотворительная помощь", – сказала Лоскутова.
Вместе с тем она отметила, что в соответствии с действующим законодательством лица, добросовестно прекратившие участие в деятельности экстремистской группы, освобождаются от уголовной ответственности.
"Лица добросовестно прекратившие участие в деятельности экстремистской организации ДВК освобождаются от уголовной ответственности", – заключила Лоскутова.