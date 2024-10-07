Политолог высказался о предварительных итогах соцопроса участников референдума

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«Начали публиковать материалы социологических опросов участников референдума. За строительство АЭС, по этим данным, проголосовало почти 70% граждан, принявших участие в голосовании. Около 30% высказались против. По традиции, данные экзит-пулов обычно не сильно отличаются от официальных данных ЦИК, которые должны быть объявлены завтра. Таким образом, можно сделать вывод, что население Казахстана поддержало необходимость строительства атомной станции (а может, как считают специалисты, и не одной)», - написал он в Telegram.

По его словам, для Казахстана эта тема не новая. У нас много лет успешно функционировала атомная станция на Мангышлаке, которую пришлось закрыть 25 лет назад.

«Много лет обсуждался проект возврата к атомной энергии, но постоянно не хватало политической воли, да и мощное зарубежное давление не давало принять нужное для страны решение. Да и сейчас, в ходе агитационного периода, мы видели активную работу проплаченных из-за бугра пропагандистов с целью не только сорвать планы строительства АЭС, но и попыться дестабилизировать ситуацию в стране», - продолжил Данияр Ашимбаев.

Вместе с тем, он отметил сильную работу Народного штаба, консолидировавшего все конструктивные общественные силы страны в поддержку инициативы Касым-Жомарта Токаева о вынесении вопроса на всенародное обсуждение.