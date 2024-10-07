Политолог высказался о предварительных итогах соцопроса участников референдума

Референдум
113

Данияр Ашимбаев прокомментировал результаты социологических опросов участников референдума, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: facebook.com/adaniyar

«Начали публиковать материалы социологических опросов участников референдума. За строительство АЭС, по этим данным, проголосовало почти 70% граждан, принявших участие в голосовании. Около 30% высказались против. По традиции, данные экзит-пулов обычно не сильно отличаются от официальных данных ЦИК, которые должны быть объявлены завтра. Таким образом, можно сделать вывод, что население Казахстана поддержало необходимость строительства атомной станции (а может, как считают специалисты, и не одной)», - написал он в Telegram.

По его словам, для Казахстана эта тема не новая. У нас много лет успешно функционировала атомная станция на Мангышлаке, которую пришлось закрыть 25 лет назад.

«Много лет обсуждался проект возврата к атомной энергии, но постоянно не хватало политической воли, да и мощное зарубежное давление не давало принять нужное для страны решение. Да и сейчас, в ходе агитационного периода, мы видели активную работу проплаченных из-за бугра пропагандистов с целью не только сорвать планы строительства АЭС, но и попыться дестабилизировать ситуацию в стране», - продолжил Данияр Ашимбаев.

Вместе с тем, он отметил  сильную работу Народного штаба, консолидировавшего все конструктивные общественные силы страны в поддержку инициативы Касым-Жомарта Токаева о вынесении вопроса на всенародное обсуждение.

«Народ страны, как видим, позитивно воспринял необходимость и значимость этого решения, преодолев и старые фобии, и вражескую пропаганду. Предварительные данные показывают высокую степень поддержки проекта возвращения к ядерной энергии как основы стабильного развития национальной энергетики и экономики в целом», - резюмировал эксперт.

#АЭС #референдум #политолог

Популярное

Все
Организация на высшем уровне
Торжество гражданственности
Международные наблюдатели отметили высокую активность казахстанцев
Акцент на экономику
Они всегда в первых рядах
Личный вклад в развитие справедливого Казахстана
Референдум по АЭС: озвучены результаты экзитполов
Нарушений, способных повлиять на итоги референдума, не выявлено - наблюдатели
Никто не остался в стороне
Политолог высказался о предварительных итогах соцопроса участников референдума
На избирательные участки столицы люди приходили семьями
Результаты этого референдума окажут положительное влияние на развитие экономики - НЯЦ
Выбор ради будущего
Казахстанцы сделали осознанный выбор в пользу устойчивого развития государства - эксперт
Каждый голос имеет значение
Выбор народа будет определять будущее страны - депутат о референдуме по АЭС
Участие приняли все
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Жезказган увеличит потребление питьевой воды из подземных источников
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Какую погоду ждать казахстанцам в октябре
Майра и Акжолтай Байчукеновы шагают по жизни рука об руку 61 год
Казахстанский певец выступил на телешоу Андрея Малахова
Марк Рютте стал 14-м генсеком НАТО
Безопасность превыше всего
Ерлан Карин встретился с Владимиром Мединским
Нужны дополнительные мощности
Ресторан с 250 людьми загорелся в Жамбылской области
Токаев: Все наши реформы носят необратимый характер
Преступные группы вымогателей задержаны в трех регионах РК
Атомная генерация – энергетическая альтернатива
Мажилис ратифицировал договор с Вьетнамом о передаче осужденных
Кадры для атомной отрасли
Без атомной генерации энергопереход не состоится
Чемпионат мира IBSA по пауэрлифтингу пройдет в Астане
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Паралимпиада: расписание на субботу
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес

Читайте также

Выбор народа будет определять будущее страны - депутат о ре…
Казахстанцы сделали осознанный выбор в пользу устойчивого р…
Результаты этого референдума окажут положительное влияние н…
Нарушений, способных повлиять на итоги референдума, не выяв…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]