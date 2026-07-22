Полицейские обратились к самокатчикам

Закон и Порядок

Полиция призывает жителей и гостей города соблюдать правила эксплуатации электросамокатов и не допускать опасных нарушений, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД.

Фото с сайта МВД

По словам начальника управления административной полиции департамента полиции города Алматы Абдинура Тасыбаева, в последнее время участились случаи, когда на одном электросамокате одновременно передвигаются два или даже три человека, а также перевозятся крупногабаритные грузы.

— Электросамокат рассчитан исключительно на одного человека. Дополнительный пассажир или перевозка объемного груза значительно ухудшают устойчивость транспортного средства, затрудняют управление и существенно увеличивают риск падения и дорожно-транспортного происшествия. Призываем всех пользователей ответственно относиться к требованиям безопасности и строго соблюдать ПДД. Это вопрос сохранения жизни и здоровья как самого водителя, так и окружающих участников дорожного движения, — отметил Абдинур Тасыбаев.

Полиция напоминает, что нарушение ПДД влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

#Алматы #правила #самокаты

Популярное

Все
Мир прекрасный и удивительный
12 медалей из Аммана
Престижные трофеи разыграли в Алматы
Хоккейный август
Взят курс на поэтапную модернизацию
Найти человека в один клик
Сохранили позицию
Отбор на Азиаду
Телемедицина поможет сельчанам
«Кайрат-Жастар» задает тон
Фокус на реальные запросы граждан
СКО: территория партнерства
Выпуск первой партии продукции состоится в 2029 году
Реформы не ради реформ
Курултай: логика преемственности и ответственности
Big Data: какой станет республика в эпоху искусственного интеллекта
Ядерные технологии: от фундаментальной науки к высокотехнологичной экономике
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Әділет» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Масложировая продукция стала одним из лидеров несырьевого экспорта
Тепло родных мест
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Укрепляя службу гражданской защиты
Запущен комбинат – появится и кластер
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Адмбарьер в законодательстве устранили прокуроры Карагандинской области
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Родники возвращаются к жизни
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Сборная Казахстана впервые выиграла чемпионат по бразильскому джиу-джитсу
Саумал: ставка на полезность
Гидроэлектросооружение мощностью 600 МВт планируют построить в долине реки Алматинской области
Косшы: пять лет в статусе города
24 медали из Мадрида
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Министр просвещения встретила в аэропорту Алматы победителей IPhO-2026
В мавзолее Алькожа ата продолжаются научно-реставрационные работы
Приаралье: память о больших переменах
День металлурга
Когда спадет жара в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
Открылась золотоизвлекательная фабрика
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее

Читайте также

Какие изменения ждут водителей с 25 августа
Астанчанин получил срок за сбор денег по фейковой истории о…
Астанчанина осудили за перестрелку в одном из ночных заведе…
АФМ расследует масштабную незаконную добычу песка на Тоболе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]