Полицейские обратились к самокатчикам

Полиция призывает жителей и гостей города соблюдать правила эксплуатации электросамокатов и не допускать опасных нарушений, которые могут привести к дорожно-транспортным происшествиям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД.

Фото с сайта МВД

По словам начальника управления административной полиции департамента полиции города Алматы Абдинура Тасыбаева, в последнее время участились случаи, когда на одном электросамокате одновременно передвигаются два или даже три человека, а также перевозятся крупногабаритные грузы.

— Электросамокат рассчитан исключительно на одного человека. Дополнительный пассажир или перевозка объемного груза значительно ухудшают устойчивость транспортного средства, затрудняют управление и существенно увеличивают риск падения и дорожно-транспортного происшествия. Призываем всех пользователей ответственно относиться к требованиям безопасности и строго соблюдать ПДД. Это вопрос сохранения жизни и здоровья как самого водителя, так и окружающих участников дорожного движения, — отметил Абдинур Тасыбаев.

Полиция напоминает, что нарушение ПДД влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.