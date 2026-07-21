Астанчанина осудили за перестрелку в одном из ночных заведений

Он приставал к посетителям и выстрелил в одного из них 2 раза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру города

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Судом установлено, что виновный, употребив спиртные напитки и шарики с веселящим газом, начал приставать к посетителям заведения, тем самым доставляя им неудобства.

В свою очередь, один из гостей клуба попытался сделать ему замечание, но в ответ тот вытащил газовый пистолет и произвел два выстрела в область грудной клетки потерпевшего.

После чего скрылся с места преступления. В суде осужденный вину признал в полном объеме.

Приговором суда подсудимый признан виновным в хулиганстве с применением газового оружия. Ему назначено наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы.