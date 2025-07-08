За последнее время в регионе зарегистрировано пять подростковых самоубийств и одна незавершенная попытка несовершеннолетнего свести счеты с жизнью, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
«По каждому факту были проведены доследственные проверки, в результате которых установлены причины, побуждающие к суицидальному поведению, - сообщили в департаменте полиции региона. – В двух случаях это конфликты с родителями, в двух – неразделенная любовь, в одном – сомнения в успешной сдаче ЕНТ».
Обиды, нанесенные ребенку дома, а также эмоциональная зависимость от объекта влюбленности – это очень серьезно, подчеркивают полицейские.
«Среди несовершеннолетних, совершивших суицид или предпринявших попытку, 4 мальчика и 2 девочки, - уточнили в департаменте полиции. – И в основном это подростки 16-17 лет».
Чаще всего дети, добровольно прощаясь с жизнью, используют для суицида петлю.
«При этом большинство несовершеннолетних самоубийц – дети из внешне благополучных полных семей» - отмечают в полиции.
Сотрудники полиции советуют родителям обращать внимание на изменения в поведении детей, вспышки гнева, замкнутость, подавленность. Рекомендуют осматривать и девочек, и мальчиков ежедневно на наличие травм, порезов.
«Дополнительно проводятся профилактические работы с родителями подростков по вопросам, касающимся онлайн-игр, провоцирующих суицид, таких как «Красный дельфин», «Schoolboy Runaway», - рассказали в департаменте полиции. - Кроме того, в области Жетысу проводятся по темам суицидов рабочие встречи с менторами и школьными педагогами-психологами».