За последнее время в регионе зарегистрировано пять подростковых самоубийств и одна незавершенная попытка несовершеннолетнего свести счеты с жизнью, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

«По каждому факту были проведены доследственные проверки, в результате которых установлены причины, побуждающие к суицидальному поведению, - сообщили в департаменте полиции региона. – В двух случаях это конфликты с родителями, в двух – неразделенная любовь, в одном – сомнения в успешной сдаче ЕНТ».

Обиды, нанесенные ребенку дома, а также эмоциональная зависимость от объекта влюбленности – это очень серьезно, подчеркивают полицейские.

«Среди несовершеннолетних, совершивших суицид или предпринявших попытку, 4 мальчика и 2 девочки, - уточнили в департаменте полиции. – И в основном это подростки 16-17 лет».

Чаще всего дети, добровольно прощаясь с жизнью, используют для суицида петлю.

«При этом большинство несовершеннолетних самоубийц – дети из внешне благополучных полных семей» - отмечают в полиции.

Сотрудники полиции советуют родителям обращать внимание на изменения в поведении детей, вспышки гнева, замкнутость, подавленность. Рекомендуют осматривать и девочек, и мальчиков ежедневно на наличие травм, порезов.