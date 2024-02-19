Полицейский подозревается в получении взятки в области Жетысу

Данный факт был выявлен собственными силами ДП области совместно с антикоррупционной службой, передает Kazpravda.kz

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Отмечается, что ДП постоянно проводит работу с личным составом по выявлению нарушений ими законодательства РК.

— В ходе проведения мероприятия собственными силами совместно с Антикоррупционной службой выявлен факт получения денег сотрудником Каратальской районной полиции. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, — отметили в полиции.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в ДП.