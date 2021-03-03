Полицейский осужден за вымогательство взятки у предпринимательницы в Атырауской области

STOP Коррупция
Жанат Тукпиев
Следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге рассказал о раскрытых фактах взяточничества в Карагандинской и Атырауской областях, передает Kazpravda.kz.

"Департамент по Карагандинской области по заявлению гражданина Дудко изобличил в совершении тяжкого коррупционного правонарушения руководителя отдела строительства Шахтинска Алиева и директоров подрядной организации Хан и Цой. Они подстрекали Дудко к даче взятки сотрудникам прокуратуры в сумме 3,9 миллиона тенге за прекращение уголовного дела по факту хищения средств, выделенных на стройку многоэтажного жилого дома", – сообщил Бигайдаров.

По его словам, по приговору суда все трое были признаны виновными по хищению и даче взятки, осуждены на срок от 8 до 10 лет.

"После вступления приговора в законную силу в январе 2021 года гражданину Дудко выплатили 390 тысяч тенге в качестве вознаграждения за сообщение о коррупционном преступлении", – отметил он.

Бигайдаров также добавил, что другой факт был зафиксирован в Атырауской области. С его слов, был изобличен в получении взятки на сумму 1,5 миллиона тенге начальник отдела областного Департамента полиции Досанов.

"Он вымогал взятку у директора ТОО за беспрепятственный вылов и реализацию рыбы и общее покровительство ее предпринимательской деятельности. Приговором суда Досанов осужден к 3,6 годам лишения свободы. Заявительница получила вознаграждение в сумме 194 тысячи тенге", – подытожил Бигайдаров.

Популярное

Все
Дороги новые, проблемы старые
​​​​​​​Ты что творишь, egov.kz?
Жители поселка Чайкино, расположенного в десяти километрах от Кокшетау и относящегося к нему территориально, уверены: городская власть о них забыла
Почему в Костанае произошел скачок цен на куриное яйцо, разбираются антимонопольщики, а тем временем продавцы магазинов прогнозируют новое подорожание
Огромный пласт надежд
В двойном возмещении затрат заподозрили антимонопольщики поставщиков тепла и настаивают теперь на более чем 40-процентном годовом снижении тарифа
Бизнес под натиском мародеров
Выборы на «пятерочку»
Кипит работа на площадке
Мбаппе, Месси и Левандовски
Ориентир на спрос
В режиме ускорения
В чудо надо верить, и оно придет
Фауна в нашей жизни
В аулах станет больше отличников
Креатив и практичность
Обыватель стал гражданином
Королева танца – Шара
Дом, в котором жил Шерхан
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Двух мальчиков, ушедших из детдома, ищут в Алматы
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Спасший людей пожарный Аскар Забикулин скончался в больнице
«Дети кинули котенка под машину, и он погиб»: вопиющий случай произошел в Павлодаре
Жертва гололеда: на трассе в Актюбинской области погибла женщина
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня

Читайте также

STOP Коррупция
В Акорде прошло заседание Комиссии при Президенте РК по воп…
STOP Коррупция
Павлодарского чиновника подозревают в получении взятки в 15…
STOP Коррупция
Сотрудника акимата Петропавловска подозревают в получении в…
STOP Коррупция
Антикор представил Национальный доклад о противодействии ко…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]