Полицейский осужден за вымогательство взятки у предпринимательницы в Атырауской области

Следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге рассказал о раскрытых фактах взяточничества в Карагандинской и Атырауской областях, передает Kazpravda.kz.
"Департамент по Карагандинской области по заявлению гражданина Дудко изобличил в совершении тяжкого коррупционного правонарушения руководителя отдела строительства Шахтинска Алиева и директоров подрядной организации Хан и Цой. Они подстрекали Дудко к даче взятки сотрудникам прокуратуры в сумме 3,9 миллиона тенге за прекращение уголовного дела по факту хищения средств, выделенных на стройку многоэтажного жилого дома", – сообщил Бигайдаров.
По его словам, по приговору суда все трое были признаны виновными по хищению и даче взятки, осуждены на срок от 8 до 10 лет.
"После вступления приговора в законную силу в январе 2021 года гражданину Дудко выплатили 390 тысяч тенге в качестве вознаграждения за сообщение о коррупционном преступлении", – отметил он.
Бигайдаров также добавил, что другой факт был зафиксирован в Атырауской области. С его слов, был изобличен в получении взятки на сумму 1,5 миллиона тенге начальник отдела областного Департамента полиции Досанов.
"Он вымогал взятку у директора ТОО за беспрепятственный вылов и реализацию рыбы и общее покровительство ее предпринимательской деятельности. Приговором суда Досанов осужден к 3,6 годам лишения свободы. Заявительница получила вознаграждение в сумме 194 тысячи тенге", – подытожил Бигайдаров.