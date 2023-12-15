Полицейского в Атырау по трем уголовным статьям осудили к ограничению свободы

Полицейского осудили в Атырау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 города

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Оперуполномоченный А.А. обвинялся в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки (пункт 2 части 3 статьи 190, часть 4 статьи 28 – часть 2 статьи 367 УК), злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2-1 статьи 361 УК).

Сотрудник правоохранительного органа А.А. с 2021 по 2023 годы, используя должностные полномочия, периодически в качестве долга получал деньги от Н.Б. и Л.А.

Кроме того, 7 декабря 2021 года он обманул Н.Н. Оперуполномоченный пообещал женщине, сбывавшей наркотик, помочь избежать наказания и подстрекал ее дать взятку должностному лицу.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, переводами денег и другими материалами дела.

Однако в суде не подтвердилось злоупотребление А.А. должностными полномочиями по эпизоду с потерпевшим Я.И. Полицейский обвинялся в том, что 6 декабря 2021 года при личном обыске изъял для себя мобильный телефон и кошелек задержанного.

Суд учел наличие на иждивении А.А. четырех малолетних детей, добровольное возмещение ущерба и признал виновным по всем вышеназванным статьям, оправдав по эпизоду с Я.И.

Его приговорили к 4 годам ограничения свободы, без права отныне занимать определенные должности.

А.А. лишен специального звания капитана полиции.

Приговор не вступил в силу.