Полицейские продолжают разъяснительную работу по запрету на закрытие лица в общественных местах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Сотрудники полиции продолжают информационно-разъяснительную работу по изменениям, внесенным в законодательство, касающимся запрета ношения в общественных местах предметов одежды, затрудняющих распознавание лица.

Полицейские информируют граждан, что запрет касается исключительно предметов, полностью закрывающих лицо, таких как балаклавы, маски, никабы. В то же время, религиозная одежда, не закрывающая лицо, — например, хиджаб, шейла, химар, аль-амира и другие, — не подпадает под действие данной нормы.

Также предусмотрены исключения: запрет не распространяется на случаи, обусловленные погодными условиями, медицинскими показаниями, выполнением служебных и трудовых обязанностей, требованиями законодательства, участием в мероприятиях гражданской защиты, спортивных и культурно-массовых мероприятиях.

В полиции подчеркивают, что все меры направлены исключительно на обеспечение общественного порядка и безопасности, при строгом соблюдении прав и свобод граждан, включая право на свободу вероисповедания.



