Полиция ранила женщину, грозившую подорвать себя в поезде во Франции

По заявлениям властей, полицейские пришли к выводу, что у них нет другого выбора, кроме как открыть огонь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Голос Америки
Французская полиция открыла огонь по женщине, которая угрожала подорвать себя в поезде, направлявшемся в Париж.
По словам начальника полиции Парижа Лорана Нуньеса, женщина неоднократно угрожала другим пассажирам, выкрикивая:
«Вы все получите», «Аллах акбар» и «Бум!».
На женщине было длинное платье, известное как абайя, и хиджаб – одеяния, которые обычно носят мусульманки.
Полицейские задержали женщину на станции «Библиотека имени Франсуа Миттерана» в Париже.
По словам представителя правительства Оливье Верана, они попытались успокоить ее, но пришли к выводу, что «у них нет другого выбора, кроме как открыть огонь по женщине, учитывая опасность ситуации».
Власти сообщили, что в нее было произведено восемь выстрелов, а пожарные оказали ей помощь на месте.
После этого она была доставлена в ближайшую больницу, где находится в критическом состоянии.