Полиция ранила женщину, грозившую подорвать себя в поезде во Франции

По заявлениям властей, полицейские пришли к выводу, что у них нет другого выбора, кроме как открыть огонь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Голос Америки

Фото: Reuters

Французская полиция открыла огонь по женщине, которая угрожала подорвать себя в поезде, направлявшемся в Париж.

По словам начальника полиции Парижа Лорана Нуньеса, женщина неоднократно угрожала другим пассажирам, выкрикивая:

«Вы все получите», «Аллах акбар» и «Бум!».

На женщине было длинное платье, известное как абайя, и хиджаб – одеяния, которые обычно носят мусульманки.

Полицейские задержали женщину на станции «Библиотека имени Франсуа Миттерана» в Париже.

По словам представителя правительства Оливье Верана, они попытались успокоить ее, но пришли к выводу, что «у них нет другого выбора, кроме как открыть огонь по женщине, учитывая опасность ситуации».

Власти сообщили, что в нее было произведено восемь выстрелов, а пожарные оказали ей помощь на месте.

После этого она была доставлена в ближайшую больницу, где находится в критическом состоянии.