Meta выпустила ИИ для генерации изображений

В блоге компании рассказали, что Muse Image использует сложные алгоритмы для понимания сложных запросов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Компания Meta выпустила новый ИИ-сервис для генерации изображений под названием Muse Image. Ранее эта функция была представлена как Mango, а теперь стала доступна бесплатно в приложении Meta AI, а также в Instagram Stories и WhatsApp, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Itspeaker.ru

Его разработка велась подразделением Meta Superintelligence Labs, сообщили в официальном блоге компании.

Muse предлагает пользователям готовые «пресеты» – шаблоны изображений, что может помочь в идеях для генерации.

В блоге компании рассказали, что Muse Image использует сложные алгоритмы для понимания сложных запросов. ИИ объединяет несколько фотографий в высококачественные изображения, которые потом можно загрузить и поделиться где угодно.

Интересно, что Muse Image позволяет пользователям манипулировать изображениями других пользователей Instagram с помощью ИИ, если профиль этого человека является общедоступным и открытым.