Полиция задержала парней, пытавшихся разыграть сотрудников безопасности аэропорта Алматы

Общество
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Пятеро молодых казахстанцев пытались разыграть сотрудников аэропорта Алматы, но были задержаны полицией, передает Kazpravda.kz.   

Как сообщила пресс-служба аэропорта Алматы, 23 января пятеро молодых парней от 20 до 26 лет, среди которых был небезызвестный любитель "погонять по встречке" Назар Роллан, решили проверить готовность Службы безопасности аэропорта к нештатным ситуациям.

"Один из них, регистрируясь на рейс а/к Qazaq Air в Астану, поставил на ленту дорожную сумку, вес которой значительно превышал допустимые к бесплатному провозу. Агент предложил пассажиру разделить багаж или же доплатить за перевес. Молодые люди оставили сумку рядом с кассами авиакомпании Air Astana и отошли в сторонку. Кассир, увидев, как из сумки появляется человеческая рука, сразу вызвала сотрудников Службы авиационной безопасности аэропорта и представителей ЛОВД", – рассказали в  пресс-службе аэропорта Алматы.

Силовики задержали уже вылезшего из сумки парня. Остальные в это время снимали видео, но выложить его в интернет им не удалось бы в любом случае – задержали всех участников инцидента, в том числе сняли с рейса того, который собирался улететь в Астану.

Молодым людям вменяется статья 434 Кодекса об административных правонарушениях – мелкое хулиганство, по которой предусмотрен штраф (максимальный – 20 МРП – 50 500 тенге), либо административный арест до 20 суток.

Напомним, 20-летний алматинец Назар Роллан стал известен после того, как выложил на своей странице в Instagram видео, в котором он едет по встречной полосе на одном из проспектов Алматы. Молодого человека задержали. Позже суд постановил признать парня виновным в совершении административного правонарушения и наложить административное взыскание в виде лишения права управления транспортным средством на 6 месяцев. После в Интернете появилось видео с его извинениями.

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