Поливной сезон завершился в Казахстане

Правительство , Водное хозяйство
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В этом году правительству удалось не допустить чрезвычайных ситуаций и дефицита поливной воды

Фото: пресс-служба правительства РК

Во всех областях Казахстана официально завершен поливной сезон – стартовал он 1 апреля. Всего за период вегетации Министерство водных ресурсов и ирригации подало аграриям Казахстана около 11,2 млрд кубометров воды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство РК

По данным кабмина, в этом году филиалы подведомственного министерству предприятия «Казводхоз» заключили с крестьянскими хозяйствами около 25 тыс. договоров на подачу поливной воды. В лидерах по полученной воде аграрии Кызылординской области – около 3,7 млрд кубометров, аграрии Туркестанской области – 3,4 млрд кубометров. Крестьянским хозяйствам области Жетісу подано 1,37 млрд кубометров воды, по Алматинской области – 1,57 млрд кубометров.

«Правительству удалось не допустить чрезвычайных ситуаций и дефицита поливной воды. Нам удалось извлечь уроки из прошлогоднего опыта и обеспечить бесперебойную подачу поливной воды аграриям. Важную роль сыграла водная дипломатия. В этом году благодаря плодотворным правительственным переговорам Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан направили в нашу страну больше воды, чем планировалось изначально», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Сейчас правительство приступило к подготовке к паводковому периоду. Начался сброс воды из водохранилищ в северных, западных, восточных и центральных областях страны. Водохранилища на юге Казахстана работают в режиме накопления.

На ближайшем заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии будет составлен прогнозный график работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ и утверждены объемы подачи воды на предполивной период следующего года, добавили в пресс-службе.

#полив #завершение #сезон

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