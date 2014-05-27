Во время встречи президента – генерального директора компании Бу Инге Андерссона с акимом Восточно-Казахстанской области Бердыбеком Сапарбаевым обсуждался ряд вопросов, затрагивающих строи­тельство автозавода полного цикла и технопарка по производству автокомпонентов в областном центре.

Как известно, в концепции второй пятилетки индустриализации отечественный автопром впервые выделен как приоритетное направление. Глава государства в Послании народу призвал дальше расширять и выводить на внешние рынки динамично развивающуюся автомобильную промышленность страны. На этом, в частности, внимание председателя правления «АвтоВАЗа» заострил глава региона.

Речь шла и о мерах государственной поддержки, оказываемых проекту в рамках государственной программы ФИИР. Под строительство будущих мощностей отведены 523 га. Г-ну Андерссону, имеющему 27 лет опыта работы в автомобилестроительной отрасли, по­нравилось месторасположение возводимых объектов нового завода.

В настоящее время, по словам Б. Сапарбаева, в бюджете предусмотрены средства для разработки проектно-сметной документации и создания со­ответствующей инфраструктуры. Запуск второй и третьей очередей обеспечит сварку, окраску, сборку автомобилей и производство автокомпонентов в объеме до 120 тыс. единиц. Будет создано более 4 тыс. рабочих мест и еще 8 тыс. специалистов привлечено на смежные по выпуску комплектующих предприятия.

– Для АвтоВАЗа очень важен проект, реализуемый в Казахстане, – подчеркнул Бу Инге Андерссон. – У нас появилась возможность построить здесь завод по мировым стандартам, который, уверен, сможет стать конкурентоспособным.

Общая стоимость проекта составляет 74,5 млрд. тенге, из них 14,5 млрд. – собственные средства компании. Вместе с тем г-н Андерссон особо отметил, что для компании очень важна поддержка, оказываемая Казахстаном и, в частности, на региональном уровне.

Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

фото Сергея СУРОВА