фото пресс-службы ДЧС

В течение буквально двух-трех дней резко увеличился объем прибываю­щей талой воды. По сведениям Казгидромета, объем выпавших осадков оказался на 169% выше среднемесячной нормы. Местные паблики запестрели жалобами и обращениями жителей, дома которых оказались подтопленными.

Макинцы говорили о том, что такая напасть случилась с ними впервые за 30 лет. Комиссиям предстоит оценить нанесенный жителям ущерб. И работы, судя по затопленным помещениям, испорченной мебели и бытовой технике, будет немало.

Поскольку ситуация к концу прошлой недели несколько усложнилась, решением­ созданного областного оперативного штаба по паводковой ситуации под председательством акима Акмолинской области Марата Ахметжанова для беспрепятственного пропуска талой воды был вскрыт участок автодороги регионального значения. Все это время на месте находились аким области и вице-министр по ЧС

Рамиль Камалов. Мера, как и предполагалось, позволила снизить гидравлическую нагрузку на районный центр и минимизировать риски подтоплений. Снялась и угроза подтопления ТОО «Макинская птицефабрика». Предприятие работает в штатном режиме.

Жители Макинска благодарны спасателям, которые продолжают работать круглыми сутками. Только за одну, самую тревожную, ночь они откачали 10 тыс. кубов воды и уложили около 7 тыс. мешков с инертным материалом, укрепляя дамбы. Талая вода стала уходить по водопропускным и арычным системам в водое­мы. В результате в минувшую субботу с помощью мотопомп и ПНС-500 уровень воды удалось снизить на метр с лишним.

В ликвидации паводков, кроме местных сил гражданской защиты, участвуют подразделения из Кокшетау, Атбасара и Астаны, а также 76 курсантов АГЗ им. М. Габдуллина. На подмогу прибыла и группа сотрудников ДЧС Карагандинской области.

В это же время тревожно было и жителям нескольких сел Буландынского райо­на. Так, в селе Иванковка подтоплено четыре дома. Из-за повышения уровня в реке Боксук ночью перевезли в безопасное место 41 сельчанина, из которых 11 детей. В селе Новобратское пришлось эвакуировать 70 человек. Спасено 757 голов скота и 471 птица.

В минувшую субботу в Буландынском районе побывал советник Премьер-минист­ра Ералы Тугжанов, который осмотрел все паводкоопасные участки на территории районного центра. В настоя­щее время в Макинске продолжаются противопаводковые мероприятия: откачка и отвод воды с подтопленных дворовых территорий и частных жилых домов. Работа ведется на 12 участках район­ного центра, задействовано 319 человек, 86 единиц техники, 30 мотопомп, пять ПНС и два плавсредства.

После спада уровня воды возьмутся за восстановление разрытых участков автодорог. Было отмечено, что ситуация находится на контроле Правительства.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, 6 апреля заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и военно-чрезвычайным ситуациям МЧС Алексей Советов и замакима области Мурат Балпан провели аэровизуальное обследование Буландынского района на наличие ледовых заторов, а также движение рек, состояние населенных пунктов. Отмечено, что паводковый пик идет на снижение. Силы гражданской защиты продолжают работать в круглосуточном режиме для минимизации последствий паводков и обеспечения безопасности населения.

Стабилизирована паводковая ситуация и в Атбасарском районе. Этот регион каж­дую весну находится в зоне повышенного внимания. Еще в середине марта атбасарцы с тревогой наблюдали, как усиливается и ширится поток степной талой воды. Начал стремительно расти и уровень воды в реке Жабай. К примеру, с 20 марта в районе зафиксировано восемь переливов через автомобильные дороги областного и районного значения.

Как сообщили в оперативном штабе, ситуация находится под полным контро­лем. В настоящее время нет ни одного перелива, все дороги открыты, нет и подтопления жилых домов. Потоки степной талой воды заметно ослабли. Вызывавший тревогу уровень воды в обводном канале лога, который атбасарцы называют «Лондон», снизился до одного метра. В районе ведут круглосуточное дежурство силы гражданской защиты, задействовано 142 человека и 76 единиц техники.

Так как для атбасарцев паводковый период – время наиболее ответственное, здесь готовятся загодя: вывезли в этом году более 240 тыс. кубометров снега, очистили почти 10 км арыков и каналов. Один из нынешних ключевых проектов – обводной канал в районе новостроек, сток русла направлен в проходящий рядом Сейфуллинский лог. Углубили и двухкилометровый лог, пролегающий через район города, называющийся ЖБК. Очис­тили и подготовили 282 водопропускных сооружения.

С 15 по 17 марта в районе проводились взрывные работы на реках Жыланды, Жабай и Ишим. С 1 по 4 апреля специалисты занимались ликвидацией образовавшихся ледяных преград. Параллельно уложили 47 тыс. мешков с инертным материалом. Откачивали воду с участков, где она успевала скапливаться. Мониторинг паводковой ситуации продолжается.