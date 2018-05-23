Положение в мире заставляет всех укреплять обороноспособность – Назарбаев на KADEX-2018

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил на открытии V Международной выставки вооружений и военной техники KADEX-2018, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Наша страна ведет миролюбивую политику, направленную на укрепление добрососедства со всеми ближними и дальними соседями. Однако сегодняшнее положение в мире заставляет всех укреплять обороноспособность. Поэтому оборонная сфера вооруженных сил является одним из приоритетов государства", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент РК также отметил роль KADEX в укреплении оборонного потенциала.
"Действенным инструментом выступает Международная выставка KADEX – единственная в Центрально-Азиатском регионе. За эти годы она стала масштабным событием, одной из эффективных площадок по укреплению оборонного потенциала и развитию военно-промышленного сотрудничества между странами. Новая технологическая эпоха определяет важность развития данной сферы как для обеспечения безопасности, так и для дальнейшей модернизации экономики", – сказал Глава государства.
Нурсултан Назарбаев отметил, что выставка впервые проводится под эгидой Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.
"Программа выставки очень насыщена по своему содержанию", – отметил Президент.
Глава государства также подчеркнул, что отличным новшеством выставки станет проведение в ее рамках Международного форума "Дни космоса в Казахстане".
"Важным событием KADEX-2018 станет международный форум "Дни космоса в Казахстане". Наша страна активно развивает космическое направление. В рамках выставки также демонстрируется передовая продукция и лучшие достижения казахстанских и зарубежных предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также космической отрасли. Здесь также представлены последние разработки ведущих конструкторских бюро в области информационной безопасности", – отметил Назарбаев.
Кроме того, Президент добавил, что в этом году для участия в выставке прибыли официальные делегации из 40 стран, а также 108 глав иностранных компаний.
"Подписанные деловые соглашения и контракты будут способствовать развитию международных коопераций, а также партнерства между отечественными и зарубежными предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Это также будет содействовать привлечению инвестиций и увеличению экспортного потенциала, повышению конкурентоспособности экономики в целом. Уверен, что выставка расширит горизонты оборонно-технического сотрудничества и пройдет на высоком уровне", – заявил Президент.