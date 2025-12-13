На фоне конфликта США с ЮАР Польша, вошедшая в двадцатку крупнейших экономик мира, получила шанс заявить о себе на мировой арене: участие в саммите G20 как наблюдателя может стать началом ее новой геополитической роли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле
Для экономики Польши это был невероятный путь. За последние два десятилетия страна превратилась из среднеразвитого посткоммунистического государства в одну из самых быстрорастущих экономик Европы. Этому способствовали как внутренние причины - процветающие производственный сектор и сектор обслуживания, большой внутренний спрос, так и внешние, выражавшиеся в инвестиционной поддержке Европейского Союза (ЕС).
Номинальный ВВП Польши, по данным Международного валютного фонда (МВФ), в сентябре 2025 года пересек символическую отметку в 1 трлн долларов (860 млрд евро), закрепив место страны среди 20 крупнейших экономик мира.
А после скандала в группе G20 неожиданно для многих у Польши появился шанс заявить о себе на мировой арене. В ноябре "большая двадцатка", объединяющая ведущие экономики мира, столкнулась с кризисом. После обвинений в адрес Южной Африки в преследовании белого меньшинства, президент США Дональд Трамп бойкотировал саммит G20 в Йоханнесбурге. Позже он отозвал приглашение ЮАР на встречу в Майами в декабре 2026 года - подобное случилось впервые в истории организации. Этот шаг открыл двери для Польши, которая временно займет место Южной Африки в G20 в качестве наблюдателя на следующем саммите во Флориде.
Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил поддержку Вашингтона в том, чтобы Польша "заняла свое законное место в G20" как символ восстановления и устойчивости после холодной войны. Это первый случай с момента создания "большой двадцатки" в 1999 году, когда страна Центральной или Восточной Европы приглашается на саммит лидеров крупнейших мировых экономик - пусть даже в качестве гостя.
G20 на самом деле объединяет 19 крупнейших экономик мира. Ее членами является также Евросоюз и Африканский союз. Именно через ЕС в организации коллективно представлены страны Восточной и Центральной Европы. Это лишало таких крупных игроков, как Польша, прямого голоса, несмотря на их растущий экономический вес.
Как крупнейшая экономика Центральной и Восточной Европы, Польша оказывает значительное влияние на восточный фланг ЕС. Ее ВВП уже превысил показатели Швейцарии и сопоставим с экономиками средних западноевропейских стран. Варшава уже давно лоббировала вступление в G20. Марчин Ключник, старший советник Польского экономического института (PIE), считает, что конфликт с ЮАР создал "естественный пробел" в структуре группы, который Польша теперь может убедительно заполнить. "Польша - пример страны, которая прошла путь от слаборазвитой экономики к развитой, - сказал Ключник DW. - Добавление (в G20 - Ред.) крупнейшей из стран региона станет предвестником успеха Центральной и Восточной Европы".
Конфликт с ЮАР - лишь одна из проблем, ставящих под сомнение дееспособность "большой двадцатки". В отличие от ООН или ЕС, G20 не является формальной международной организацией, а ее влияние ограничено готовностью членов действовать совместно. В группу, членами которой являются, в частности, Россия, Китай, Индия и Саудовская Аравия, входят страны с противоречивыми интересами, что делает единство по вопросам безопасности, климата или торговли все более труднодостижимым.
Тарифная политика Трампа и угрозы торговых ответных мер также подорвали миссию G20 по продвижению открытых рынков, в то время как объединение БРИКС, в которое, среди прочих, входят члены G20 (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Саудовская Аравия, Индонезия) - усилило свое влияние. Удвоив число участников, по сравнению с первоначальными пятью, БРИКС теперь позиционирует себя как соперника G20, бросая вызов доминированию доллара США через региональную торговлю в национальных валютах. Это лишь один пример смещения баланса сил от Запада и его традиционных союзников к глобальному Югу.
Далибор Рохач, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства (AEI), считает, что Польша теперь может помочь сформировать повестку G20 и вернуть группе значимость.
"Польша станет весомым голосом (от имени Европы. - Ред.)", - сказал Рохач DW, отметив, что Варшава выступает за свободную торговлю и интегрированную глобальную экономику на фоне нынешнего дрейфа к протекционизму.
Роль наблюдателя для Польши совпала с моментом, когда G20 пытается найти общий язык по самым острым мировым проблемам. Главная из них - война России против Украины, где разногласия между членами G20 мешают выработать единую позицию. "Страны Центральной и Восточной Европы имеют исторический опыт отношений с Россией и СССР, который формирует их взгляды", - отметил Ключник, добавив, что это наследие влияет на подход Польши к вопросам безопасности и суверенитета. "Эта перспектива… дает более четкое понимание рисков, связанных с агрессией Москвы, и того, почему устойчивость важна для экономик, стремящихся развиваться без страха доминирования", - добавил он.
Помимо геополитики, экономический путь Польши служит моделью для того, как страны с низким доходом могут добиться аналогичного роста. Часть миссии G20 - поддержка развивающихся экономик через финансовую инклюзию, облегчение долгового бремени, адаптацию к климату и передачу знаний. Трансформация Польши показывает, как внешнее финансирование, конкурентные отрасли и сильные демократические институты укрепляют доверие инвесторов, а растущий внутренний спрос обеспечивает устойчивое развитие. Рохач из AEI считает, что успех Польши "не случайность", так как он отражает "здравую политику и институты", которые дают Варшаве "убедительный голос… чтобы стать мостом между развитыми экономиками и развивающимися рынками".
Марко Рубио заявил, что у Польши есть потенциал для полного членства в G20. Польские чиновники уже называют приглашение в Майами началом формального процесса присоединения. Однако аналитики отмечают, что состав группы определяется не только экономикой, но и политикой. Ряд членов G20 - Аргентина, Южная Африка и Саудовская Аравия - уже не входят в топ-20 мировых экономик, но сохраняют места в организации благодаря историческим причинам. Еще один фактор - конкуренция. Другие растущие экономики, от Нигерии до Вьетнама, также добиваются включения в G20. Расширение группы сверх нынешних участников грозит еще больше снизить ее эффективность.
Оптимисты утверждают, что динамика развития Польши и поддержка Варшавы администрацией президента Трампа могут обеспечить процесс вступления, тогда как скептики считают, что пересмотр структуры членства G20 может занять десятилетие или больше.