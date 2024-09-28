Полсотни жертв мопедов

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по Атырауской области, есть ряд других факторов, которые являются причинами ДТП. Среди них – плохое качест­во дорожных знаков и пешеходных переходов, недостаток светофоров, нерегулирование службы такси. Из-за дефицита тротуаров нередки факты, когда пешеходы вынуждены идти по проезжей части. Оставляет желать лучшего качество пешеходных переходов: спустя непродолжительное время крас­ка на них стирается, что в конечном итоге может привести к ДТП.

В целях сокращения числа аварий и снижения тяжести их последствий полицией предложен ряд мер по устранению причин ДТП, созданию безопасной дорожной инфраструктуры на местных и республиканских трассах. Именно в Атырауской области впервые апробировали патрулирование загородных трасс на служебных автомашинах без опознавательных знаков, оборудованных современными системами фото- видеофиксации нарушений. Информация о таких фактах автоматически направляется в процессинговый центр, а сам виновник получает уведомление о штрафе. МВД рекомендовано аналогичную практику апробировать во всех регионах страны.