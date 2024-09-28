Полсотни жертв мопедов
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В результате 106 зарегистрированных ДТП с участием мопедов и скутеров 53 человека получили различные травмы, пять погибли. По информации областного департамента полиции, большинство их водителей привлечены к ответственности за превышение скорости, обгон и проезд на красный свет, несоблюдение требований безопасности. Обычно такими транспортными средствами управляют подростки, которые не соблюдают элементарные Правила дорожного движения, в результате чего и происходят несчастные случаи.