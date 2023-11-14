Полтора месяца не могут починить питьевой трубопровод в Актау

Фото: lada.kz

Полтора месяца не могут устранить порыв на питьевом трубопроводе в Актау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.

По информации жителей микрорайона, коммунальные службы и местные акиматы закрывают глаза на порыв трубопровода питьевой воды на территории города. Местный житель Руслан рассказал, что неоднократно обращался в ответственные органы, но аварию так и не устранили.

По его словам, питьевая вода выливается на поверхность земли возле здания №27.



"За эти полтора месяца я лично разговаривал и рассказывал о проблеме и заместителям акима, и в коммунальные службы – "Каспий жылу, су арнасы" - ноль эмоций, одни пустые обещания. Все жалуются, что городу воды не хватает, конечно, она и не пойдёт вверх, когда в нижней части города она просто льется на землю", - пожаловался Руслан.

Отмечается, что редакция ожидает официального комментария от уполномоченных органов и коммунальных служб города.