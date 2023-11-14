Полтора месяца не могут починить питьевой трубопровод в Актау

Общество
307

По словам жителя, местные власти игнорируют проблему

Фото: lada.kz

Полтора месяца не могут устранить порыв на питьевом трубопроводе в Актау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.

По информации жителей микрорайона, коммунальные службы и местные акиматы закрывают глаза на порыв трубопровода питьевой воды на территории города. Местный житель Руслан рассказал, что неоднократно обращался в ответственные органы, но аварию так и не устранили.

По его словам, питьевая вода выливается на поверхность земли возле здания №27. 
 

"За эти полтора месяца я лично разговаривал и рассказывал о проблеме и заместителям акима, и в коммунальные службы – "Каспий жылу, су арнасы" - ноль эмоций, одни пустые обещания. Все жалуются, что городу воды не хватает, конечно, она и не пойдёт вверх, когда в нижней части города она просто льется на землю", - пожаловался Руслан.

Отмечается, что редакция ожидает официального комментария от уполномоченных органов и коммунальных служб города.

 

#Актау #проблема #жители #жалоба #порыв #трубопровод

Популярное

Все
Что они там курят?
Музей советского прошлого
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Родиться в городе, чтобы жить в деревне
Баха, поправляйся!
Сто способов отъема денег
Вспомним всех поименно...
В числе организаторов финансовой пирамиды оказались бывшие полицейские СКО
Не игры, а издевательства
Дело Бишимбаева: в полиции сделали заявление по видеозаписям из ресторана
Приоритеты энергетической безопасности
Кто виноват в смерти спортсменки в Актау?
Не хамите! Вас снимают…
Кому мешает единственная молочная кухня в Семее
Кто защитит права трудящихся?
Деловой совет СВМДА: приоритет МСБ
Как сделать работу общественных советов более эффективной?
Молоко «в запое»
Земельный ответ
Все начиналось с каравана
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
Войлок – дело тонкое
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
Ерлан Карин выступил на генеральной конференции ЮНЕСКО
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
Спецвыплата для работающих во вредных условиях труда: что предлагает Минтруда
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Новые возможности для отечественных экспортеров
О приближении сроков по окончанию легализации иностранных авто напомнили в МВД
Что нужно знать о территориальной обороне
Посевы опийного мака в 2022 году в Афганистане увеличились на 32 процента
Кто станет второй ракеткой в Казахстане?
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

На служебном авто развозил наркотики работник предприятия в…
"Карьеру" наркодилера с работы пастухом пытался начать жамб…
Как сделать работу общественных советов более эффективной?
Земельный ответ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]