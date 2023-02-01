Полторы тысячи доз наркотиков изъяли у закладчицы в Астане

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Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Астаны задержали по улице Момышулы 33-летнюю женщину, подозреваемую в сбыте наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Установлено, что она реализовывала свой "товар" бесконтактным способом, путем закладок, которые оставляла в людных местах. Из тайников полицейские изъяли закладки с наркотиками.

При личном обыске у женщины было обнаружено 45 свертков с наркотическим средством. В ходе обыска по месту жительства у нее изъяли полиэтиленовые пакеты с содержимым веществом аналогичного происхождения и весы с наслоением.

Общий вес изъятого мефедрона составил более 730 гр, что соответствует 1 500 разовым дозам, отметили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая водворена в ИВС.

Проводятся мероприятия по установлению и задержанию соучастников, добавили в ДП.