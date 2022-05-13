Получить и продлить статус кандаса теперь можно на eGov.kz

Этнические казахи, ранее прожившие и самостоятельно въехавшие в Казахстан, могут подавать заявку на присвоение статуса кандаса или его продления на портале eGov.kz, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на управление по связям с общественностью АО «Национальные информационные технологии».

Теперь на портале eGov.kz пользователь может заказать услугу на себя, а также на всех членов семьи онлайн. Услуга оказывается физическим лицам на бесплатной основе. Обязательным требованием для пользователей является наличие ИИН и ЭЦП.

Отметим, что данные обновления реализованы в рамках Указа Президента РК о дебюрократизации госаппарата.

«Мы проводим активную работу над переводом госуслуг в онлайн-формат. Отмечу, ранее данная услуга оказывалась оффлайн через ЦОНы и местные исполнительные органы. Теперь нет необходимости посещать ЦОНы и можно получить услугу онлайн через портал электронного правительства eGov.kz. Понимая важность данного статуса для граждан, мы упростили процесс получения услуги», – отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Пользователь на портале электронного правительства (eGov.kz) выбирает услугу «Присвоение или/ либо продление статуса кандаса». Согласно выбранному виду услуги будет осуществляться проверка посредством информационной системы Министерства труда и социальной защиты населения РК для получения статуса пользователя.

Необходимо заполнить все обязательные поля и приложить запрашиваемые документы (в формате pdf или jpg).

Также при подаче заявки пользователь может заполнить сведения по членам семьи, которым также необходимо присвоить либо продлить статус кандаса. Количество добавляемых членов семьи не ограниченно. Далее необходимо подписать запрос с одним из доступных методов подписания.

Результатом оказания услуги является удостоверение кандаса, решение местного исполнительного органа о продлении статуса кандаса либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги, направленное в личный кабинет пользователя в форме электронного документа. Срок оказания государственной услуги – 4 рабочих дня.

Также по итогам оказания услуги удостоверение кандаса появится в разделе «Цифровые документы» на портале egov.kz и в приложении Egov Mobile.

Услуга оказывается также в ЦОНах и местных исполнительных органах всех регионов.

Получение госуслуги онлайн на egov.kz стало возможным благодаря совместной работе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Национальные информационные технологии и Министерства труда и социальной защиты населения.

Ссылка на видеоинструкцию: https://www.youtube.com/watch?v=vjnFcignySc