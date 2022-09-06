Получить лицензию на оружие стало сложнее в Казахстане

Теперь в Казахстане лицензию на хранение и использование оружия можно будет получить только с 21 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности за отдельные уголовные правонарушения и оборот оружия», подписанный 11 июля 2022 вступает в силу с 11 сентября.

Законом внесены изменения и дополнения в Уголовный кодекс в части введения уголовной ответственности за контрабанду газового, травматического, охолощенного, сигнального метательного оружия.

Также согласно данному закону:

- увеличивается возрастной ценз на получение разрешения для охотничьего гладкоствольного оружия с 18 до 21 года;

- ужесточается порядок прохождения медосмотра для получения разрешения на оружие. Теперь обязательно прохождение психологических тестов на наличие склонности к насилию и зависимости от игромании;

- вводится аннулирование разрешений по фактам умышленного причинения легкого вреда здоровью, побоев, повторной утери оружия, участия в незаконных митингах, нарушения режима чрезвычайного положения и правового режима, действиям, провоцирующим нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения, при прекращении гражданства, вынесении защитного предписания по факту совершения бытового насилия, а также для имеющих медицинские противопоказания к владению оружием;

- вводится обязательство для юридических лиц по хранению оружия в непригодном для стрельбы состоянии;

- лица, привлеченные к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, наркотических средств, психотропных веществ, а также террористических и экстремистских преступлений, будут пожизненно лишены права на владение оружием.

Кроме того, законом внесен ряд редакционных поправок по вопросам оборота гражданского и служебного оружия.

В Кодекс об административных правонарушениях Казахстана внесены изменения в части введения универсального состава правонарушения (статья 484) путем объединения статей 191 (Нарушение порядка приобретения, хранения, учета, перевозки и торговли гражданским и служебным оружием и патронами к нему) и 484 (Нарушение порядка приобретения, передачи, учета, хранения, использования, перевозки, ввоза на территорию РК, вывоза с территории РК и транзита по территории РК гражданского, служебного, наградного, коллекционного оружия, патронов к нему).

Устанавливается административная ответственность за незаконное приобретение, передачу, реализацию, хранение, ношение, перевозку метательного, охолощенного, сигнального оружия и его основных (составных) частей, также устанавливается адмответственность за неправомерное применение оружия, в том числе охолощенного, в населенных пунктах.