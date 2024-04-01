Помогавшего пострадавшим от паводка спасателя ударили ножом
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Инцидент произошел накануне близ поселка Жалпактал Западно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz
По оперативным данным, в ходе проведения противопаводковых мероприятий по оказанию помощи местным жителям на берегу реки Караозен был ранен сержант гражданской защиты 1998 года рождения.
«В районную больницу его доставили с двумя проникающими ножевыми ранениями в области груди. Пациент находится под наблюдением медиков», - сообщает МЧС.
По данным правоохранительных органов, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Нож был оставлен на месте происшествия, а после изъят полицией.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Идёт досудебное расследование.