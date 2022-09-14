"Помогайка" оформил на водителя 3 кредита в Туркестанской области

В Туркестанской области мошенник, обещая оформить водительские права, использовал документы потерпевшего и оформил 3 кредита на него, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Тюлькубасский районный отдел полиции обратился местный житель с заявлением о том, что стал жертвой мошенничества. По словам потерпевшего, месяц назад он познакомился с неизвестным, который заверил, что может быстро оформить водительское удостоверение.

Доверившись, сельчанин отдал незнакомцу копию удостоверения личности и 250 тысяч тенге. Однако обещанных документов мужчина так и не получил, как и возврата денег.

После мужчина обратился за помощью в полицию. Данный факт зарегистрировали по уголовной статье «Мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в мошенничестве, ранее судимого местного жителя.

Выяснилось, что подозреваемый не только забрал деньги, но и по удостоверению личности оформил на имя потерпевшего сразу 3 кредита. Общая сумма причиненного ущерба составила около 3 млн тенге.

В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.