«Поможем ему» – Сапиев о кандидатуре Головкина на пост президента НОК

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Ранее в распоряжении редакции оказался документ, подтверждающий выдвижение Головкина. Также стало известно, что самого Сапиева выдвинули на должность вице-президента по развитию паралимпийских видов спорта.

- Конечно, с поставленными нам задачами мы справимся. По поводу Геннадия Головкина - он хороший кандидат на эту должность. Вопросов нет, он человек из спорта, лицо страны. Нет управленческих навыков? Ничего страшного, поможем ему. Опыт дело наживное. Сам он согласен, потому что его кандидатуру уже выдвинули, - заявил Сапиев в интервью Tengri Sport.

Серик Сапиев стал олимпийским чемпионом по боксу в 2012 году в Лондоне. Также он является двукратным чемпионом мира (2005, 2007) и двукратным чемпионом Азии (2007, 2009).

Что касается Головкина, последний раз 41-летний казахстанец выходил на ринг в сентябре 2022 года, когда в Лас-Вегасе (США) проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу.

Вскоре после этого GGG освободил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе. На счету Головкина 42 победы в профи (из них 37 нокаутом), два поражения и одна ничья.