Похолодание прогнозируется в Казахстане

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«Несмотря на то, что обширный антициклон сохранит свое влияние на большую часть республики, обуславливая погоду преимущественно без осадков, его начнут подпитывать холодные северные потоки. В связи с чем, ожидается понижение температуры воздуха», - сообщили синоптики.

Только на востоке и юго-востоке страны, под влиянием атмосферных фронтальных разделов, пройдут дожди, которые в ночные часы могут перейти в снег, отметили в метеослужбе.