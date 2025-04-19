Поправки по вопросам интеллектуальной собственности
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Ольга Орлова
Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова определило проект повестки предстоящего пленарного заседания. На обсуждение депутатов в первом чтении вносятся законодательные поправки по вопросам интеллектуальной собственности, разработанные во исполнение Послания Главы государства народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» от 1 сентября 2023 года. Правительственным законопроектом предусматриваются дополнительные правовые инструменты по обеспечению охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, созданию благоприятных условий для развития интеллектуальной собственности, привлечению инвестиций и развитию креативной экономики.