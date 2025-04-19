В проект повестки пленарного заседания включен также для рассмотрения в первом чтении инициированный парламентариями законопроект по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий. Депутатские поправки предусматривают, в частности, разрешение изъятия орошаемых сельскохозяйственных угодий, земель опытных полей научно-исследовательских и учебных заведений сельскохозяйственного, биологичес­кого и ирригационно-мелиоративного, рыбохозяйственного профиля, лесного и водного фонда для строительства и функционирования водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегичес­кое значение и селе-, оползне- и лавинозащитных сооружений. Также дается разрешение на перевод земель особо охраняемых природных территорий для обеспечения функционирования сельских населенных пунктов или объектов социальной, инженерной инфраструктуры, а также перевод земель государственного лесного фонда в земли других категорий для строительства коммуникационных сетей инженерного и коммунального обеспечения.